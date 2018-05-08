Манчини согласился возглавить сборную Италии

Теги роберто манчинизенит санкт-петербургиталия

Манчини согласился возглавить сборную ИталииГлавный тренер "Зенита" Роберто Манчини согласился возглавить сборную Италии.

Как сообщает источник, наставник пришел к договорённости с Федерацией футбола Италии о скором назначении на пост.

Оклад Манчини в сборной составил 2 миллиона евро в год. Контракт специалиста будет рассчитан на два года.

Теперь специалисту нужно решить вопрос с уходом из российского клуба.

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