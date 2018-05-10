Манчини согласовывает условия контракта с Итальянской федерацией футбола

Теги зенит санкт-петербургиталияроберто манчини

Манчини согласовывает условия контракта с Итальянской федерацией футболаГлавный тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини согласовывает условия личного контракта с Итальянской федерацией футбола (ИФФ).

Так, по сведениям TuttoMercatoWeb, уже сегодня-завтра должна состояться встреча между адвокатами 53-летнего специалиста и руководством ИФФ, на которой будут обсуждаться детали возможного сотрудничества. После того, как стороны ударят "по рукам", Итальянская федерация футбола должна будет уладить отъезд Манчини из России с "Зенитом".

Напомним, Эрикссон оценил перспективы Манчини на посту главного тренера сборной Италии. | soccernews.ru

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