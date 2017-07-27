Манчини: "Соперник не давал нам много свободного пространства"
Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини прокомментировал победу своей команды над "Бней-Иегудой" (2:0) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
"У нас много игроков, так что сегодня мы позволили себе применить ротацию. Мы знали, что нас ждет непростой матч. Он оказался гораздо сложнее, чем мы ожидали, поскольку большинство матчей в начале сезона непросты. У "Бней-Иегуды" хорошая организация обороны, они не давали нам много свободного пространства. Соперник играл на контратаках, но когда мы получили шанс, то его использовали", - приводит слова Манчини официальный сайт клуба.
Ответный матч состоится в Санкт-Петербурге 3 августа.
Не пропустите: "Зенит" на классе добывает победу над "Бней Иегудой". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Армейское дерби: ЦСКА и "СКА-Хабаровск" встретятся в Москве
-
Начало сезона во Франции: "Монако" и ПСЖ сразятся в битве за Суперкубок
-
Топ-5 лучших футболистов в истории футбола по версии FourFourTwo
-
Рейтинг лучших футболистов в истории от FourFourTwo: места с 6-го по 10-е
-
"Милан" победил "Крайову" в Лиге Европы
Лента новостей
-
"Севилья" заплатит за Кьяера 10 миллионов евро
-
Таски согласился перейти в "Трабзонспор"
-
"Лестер" отклонил предложение "Ромы" по Махрезу
-
"Челси" и "Интер" завершают выступления на Международном кубке чемпионов очным противостоянием
-
Фред отбыл двухлетнюю дисквалификацию
-
Федецкий отказался переходить в "Термалику"
-
Дисквалификация Бартона сокращена
-
Кассано может снова возобновить карьеру
-
Кержаков: "В "Зените" всё заточено на завоевание чемпионства"
-
Хачериди хочет попробовать свои силы в зарубежном чемпионате
-
Армейское дерби: ЦСКА и "СКА-Хабаровск" встретятся в Москве
-
В УЕФА прокомментировали возможный трансфер Неймара в ПСЖ
-
"Зенит" готов расстаться с Лодыгиным
-
"Вест Хэм" теряет Лансини
-
Кьяер продолжит карьеру в "Севилье"
-
Мончи прокомментировал ситуацию с возможным трансфером Махреза
-
"Реал Сосьедад" продлил де ла Белью
-
Луческу рассказал, чего не хватило "Зениту" для попадания в Лигу Чемпионов
-
Грабителей, обокравших особняк Джона Терри, посадили в тюрьму
-
Конте назвал фаворита предстоящего сезона АПЛ