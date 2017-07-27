Манчини: "Соперник не давал нам много свободного пространства"

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Манчини: "Соперник не давал нам много свободного пространства"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини прокомментировал победу своей команды над "Бней-Иегудой" (2:0) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

"У нас много игроков, так что сегодня мы позволили себе применить ротацию. Мы знали, что нас ждет непростой матч. Он оказался гораздо сложнее, чем мы ожидали, поскольку большинство матчей в начале сезона непросты. У "Бней-Иегуды" хорошая организация обороны, они не давали нам много свободного пространства. Соперник играл на контратаках, но когда мы получили шанс, то его использовали", - приводит слова Манчини официальный сайт клуба.

Ответный матч состоится в Санкт-Петербурге 3 августа.

Не пропустите: "Зенит" на классе добывает победу над "Бней Иегудой". | http://soccernews.ru

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