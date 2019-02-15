Манчини сравнил полузащитника "Ромы" с Погба
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал, что думает об атакующем полузащитнике "Ромы" Николо Дзаньоло. Об этом сообщает Calciomercato.
"Я следил за Дзаньоло на чемпионате Европы для игрока его лет, он показывает впечатлительную игру. Он физически силен, у него невозможно отобрать мяч.
Не поникаю, как "Интер" мог отпустить его. Тут уместны сравнения с Полем Погба, к него есть такие же качества, чтобы стать великим игроком, но нужно терпение", - заявил Манчини.
Игрок перешел в "Рому" из "Интера" летом 2018 года за 4,5 миллиона евро.
В нынешнем сезоне футболист участвовал в 22 матчах за "Рому", отметившись 5 голами и 2 ассистами.
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|О
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|Интер Милан
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|Милан
|23
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|5
|Аталанта
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|Рома
|23
|38
|7
|Лацио
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|Торино
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|34
|9
|Сампдория
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|Фиорентина
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|17
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