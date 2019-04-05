Манчини стал лучшим итальянским тренером сезона
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини получил приз 9-й премии Энцо Беарзота, которая вручается лучшим итальянским специалистам. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации футбола.
Награда носит такое название в честь тренера, который привел сборную Италии к победе на чемпионате мира в 1982 году.
#Azzurri— Italy (@azzurri) 4 апреля 2019 г.
Roberto #Mancini won the 9th #PremioBearzot. "It's an incredible honour, especially because Enzo gave me my international debut in 1984." #Azzurri #VivoAzzurro @robymancio pic.twitter.com/XelfotdokJ
Претендентами на победу были также Дженнаро Гаттузо ("Милан") и Джан Пьеро Гасперини ("Аталанта").
"Это великая честь, особенно потому, что Энцо позволил мне дебютировать за сборную Италии в 1984 году", - сказал Манчини.
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