Манчини стал лучшим итальянским тренером сезона

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини получил приз 9-й премии Энцо Беарзота, которая вручается лучшим итальянским специалистам. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации футбола.

Награда носит такое название в честь тренера, который привел сборную Италии к победе на чемпионате мира в 1982 году.

Roberto #Mancini won the 9th #PremioBearzot. "It's an incredible honour, especially because Enzo gave me my international debut in 1984." #Azzurri #VivoAzzurro @robymancio pic.twitter.com/XelfotdokJ