Манчини стал вторым из последних восьми тренеров сборной Италии, победившим в дебютном матче

Теги италиясаудовская аравияроберто манчиниантонио конте

Манчини стал вторым из последних восьми тренеров сборной Италии, победившим в дебютном матче

В товарищеском матче сборная Италии переиграла национальную команду Саудовской Аравии со счётом 2:1.

Эта игра стала дебютной для Роберто Манчини у руля "Скуадры Адзурры".

Как сообщает Opta, экс-наставник "Зенита" стал только вторым из последних восьми тренеров сборной Италии, победившим в дебютном матче. Ранее удавалось выиграть в первом поединке Антонио Конте

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