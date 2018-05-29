Манчини стал вторым из последних восьми тренеров сборной Италии, победившим в дебютном матче
В товарищеском матче сборная Италии переиграла национальную команду Саудовской Аравии со счётом 2:1.
Эта игра стала дебютной для Роберто Манчини у руля "Скуадры Адзурры".
Как сообщает Opta, экс-наставник "Зенита" стал только вторым из последних восьми тренеров сборной Италии, победившим в дебютном матче. Ранее удавалось выиграть в первом поединке Антонио Конте.
Не пропустите: Манчини оценил шансы сборных России и Саудовской Аравии в матче-открытии ЧМ-2018. | http://soccernews.ru
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