Манчини: "Судья, работавший на игре "Зенита" с "Амкаром", - лучший в мире"

Главный тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини иронично оценил работу главного арбитра матча его команды против пермского "Амкара" Владимира Сельдякова.

"Судья - лучший! Лучший в Европе и, пожалуй, в мире! Лучший в России - однозначно, сто процентов", - приводит слова наставника "сине-бело-голубых" Чемпионат.

Напомним, игру с "Амкаром" "Зенит" заканчивал вдевятером. | soccernews.ru