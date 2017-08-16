Манчини: "Сыграли не лучшим образом"

Главный тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини прокомментировал поражение своей команды нидерландскому "Утрехту" в первом матче за выход в групповой этап Лиги Европы.

"Мы играли не лучшим образом - это правда. Нельзя забывать, что последний наш матч состоялся в воскресенье вечером, а "Утрехт" играл в пятницу. Каждая игра в Нидерландах сложна. К сожалению, сами допускали ошибки. В первой половине соперник активно прессинговал нас, во втором тайме мы сравняли игру, но допускали помарки в защитных действиях", - цитирует наставника "сине-бело-голубых" чемпионат.com.

Напомним, "Утрехт" обыграл "Зенит" со счетом 1:0. | soccernews.ru