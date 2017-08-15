Манчини: "Тактическая схема не имеет значения"

Главный тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини высказался о тактической схеме своей команды.

"Не считаю, что наша игра зависит только от аргентинцев. Сейчас важно сплотить команду в единое целое, и вместе с тем сделать так, чтобы они влились в состав, узнали лучше своих партнеров. Система не так важна. Самое главное, чтобы футболисты выкладывались на сто процентов, чтобы никто не выпадал. 4-4-2, 4-3-2 или 5-3-2 - это все не играет роли", - цитирует наставника "сине-бело-голубых" чемпионат.com.

Напомним, "Зенит" интересуется вингером дортмундской "Боруссии". | soccernews.ru