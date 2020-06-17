Манчини: "Те, кто считают, что Гаттузо - лишь мотиватор, ошибаются"

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Манчини: "Те, кто считают, что Гаттузо - лишь мотиватор, ошибаются"

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини перед финалом Кубка Италии ярко высказался о работе наставника "Наполи" Дженнаро Гаттузо.

"Гаттузо развивается с каждым годом, те, кто его недооценивает, видят в нем лишь мотиватора, но они ошибаются. У него есть много опыта, в том числе и негативного. Кроме того, за его плечами работа в "Милане", где у него получалось не так плохо", - сказал Гаттузо.

Сегодня, 17 июня, "Наполи" встретится с "Ювентусом" в финале Кубка Италии. Начало - в 22:00 (мск).

А еще: Гаттузо выгнал Лосано с тренировки "Наполи" за два дня до финала Кубка Италии| http://soccernews.ru
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