Манчини: "У нас очень сложная группа"

Наставник "Зенита" Роберто Манчини поделился мнением об итогах жеребьевки группового раунда Лиги Европы.

"Нет никаких эмоций. У нас очень сложная группа: одна команда выбила "Аякс", другая - "Фенербахче". "Реал Сосьедад" также силён. Нам будет трудно, потому что группа абсолютно ровная. Календарь я ещё не видел, но знаю, что первый матч мы проведем на выезде" - приводят слова Манчини российские СМИ.

Напомним, что в группу к "Зениту" попали "Вардар", "Реал Сосьедад" и "Русенборг".

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