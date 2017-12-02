Манчини: "У нас страдает реализация, забивает только Кокорин"

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Манчини: "У нас страдает реализация, забивает только Кокорин"

Главный тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини подвёл итоги матча 19-го тура чемпионата России против "Урала".

"Я хотел бы поблагодарить наших болельщиков, они очень радушны. Мы постараемся выиграть чемпионат для них. По ходу чемпионата произошло многое - на старте мы часто выигрывали, затем были провальные моменты. Они случаются в футболе. У нас страдает реализация, забивает только Кокорин. Когда такое происходит, это не очень правильно" - сказал Манчини.

Не пропустите видеообзор матча "Зенит" - "Урал". | http://soccernews.ru

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