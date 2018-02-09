Манчини указал на разницу между Дзюбой и Заболотным

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини указал на разницу между новичком команды Антоном Заболотным и Артёмом Дзюбой, покинувшим клуб на правах аренды.

"У нас появился Заболотный и только теперь мы можем отрабатывать такую схему игры - я имею ввиду дальний пас на центрального нападающего. Раньше у нас такой возможности не было физически в условиях отсутствия такого игрока. Дзюба? Разница заключается в том, что Антон борется абсолютно за каждый мяч. Он не всегда его, возможно, отбирает и достаёт, но даже когда ему не удаётся заполучить мяч, он создаёт проблемы для соперника" - цитирует Манчини официальный сайт "сине-бело-голубых".

Напомним, что Заболотный перешёл в "Зенит" из "Тосно", а Дзюба отправился в тульский "Арсенал".

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