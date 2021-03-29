Манчини установил рекорд сборной Италии

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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини установил рекорд национальной команды по длительности серии без пропущенных мячей в выездных матчах.

Сборная Италии не пропускает на выезде на протяжении шести матчей подряд. По этому показателю Манчини превзошел достижение бывшего тренера национальной команды Ферруччо Валькареджи, который возглавлял команду 1972 по 1974 годы.

Стоит отметить, что у Манчини есть шанс побить "вечный" рекорд сборной Италии по числу матчей без поражений. Рекорд принадлежит Витторио Поццо, при котором итальянцы не проигрывали 30 матчей подряд в 30-х годах XX века. Под руководство Манчини Италия не проигрывает на протяжении 24 матчей.

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