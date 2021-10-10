Манчини установил рекорд сборной Италии

Фото: инстаграм Роберто Манчини/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини установил рекорд национальной команды.

Манчини стал тренером, который быстрее всех одержал 30 побед во главе сборной Италии. "Юбилейной" для итальянцев стала победа над Бельгией (2:1) в матче за 3 место Лиги наций УЕФА. Чтобы достичь отметки в 30 побед Манчини пришлось провести со сборной 44 матча.

56-летний Манчини тренирует сборную Италии с 2018 года. Под его руководством национальная команда стала победителем чемпионата Европы-2020.

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