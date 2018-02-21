Манчини уверен в проходе "Зенита" в 1/8 финала Лиги Европы

Наставник "Зенита" Роберто Манчини поделился настроем перед ответной игрой с "Селтиком" в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

"Статистика говорит о том, что мы неплохо играем дома, так что я чувствую себя уверенно, думаю, что у нас все получится" - приводят слова Манчини российские СМИ.

Напомним, что первый матч закончился минимальной победой "Селтика" (1:0).

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