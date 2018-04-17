Манчини уже договорился о работе в сборной Италии

Бывший игрок сборной Италии Марко Тарделли заявил, что главный тренер "Зенита" Роберто Манчини летом с большой долей вероятности возглавит "Скуадру Адзурру".

"Я полагаю, исходя из информации, которой я располагаю, что на данный момент уже существует соглашение с Манчини" - цитирует Тарделли Il Piccolo.

Ранее сообщалось, что Манчини побывал в Риме, где провёл переговоры по поводу своего возможного назначения на работу со сборной Италии.

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