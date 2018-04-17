Манчини уже договорился о работе в сборной Италии

Теги зенит санкт-петербургроберто манчинииталия

Манчини уже договорился о работе в сборной Италии

Бывший игрок сборной Италии Марко Тарделли заявил, что главный тренер "Зенита" Роберто Манчини летом с большой долей вероятности возглавит "Скуадру Адзурру".

"Я полагаю, исходя из информации, которой я располагаю, что на данный момент уже существует соглашение с Манчини" - цитирует Тарделли Il Piccolo.

Ранее сообщалось, что Манчини побывал в Риме, где провёл переговоры по поводу своего возможного назначения на работу со сборной Италии.

Не пропустите: Бышовец высказался по будущему Манчини. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Итоги 32 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Итоги 32 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 32 84
2 Наполи 32 78
3 Рома 32 61
4 Лацио 32 61
5 Интер Милан 32 60
6 Милан 32 53
7 Фиорентина 32 51
8 Аталанта 32 49
9 Сампдория 32 48
10 Торино 32 46
11 Болонья 32 38
12 Дженоа 32 38
13 Удинезе 32 33
14 Кальяри 32 32
15 Сассуоло 32 31
16 Кьево 32 30
17 СПАЛ 32 28
18 Кротоне 32 27
19 Хеллас Верона 32 25
20 Беневенто 32 14
Полная таблица

топ-5 тегов