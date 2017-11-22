Манчини: "В ближайшие дни примем решение по поводу участия Лунева в матче со "Спартаком"

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Манчини: "В ближайшие дни примем решение по поводу участия Лунева в матче со "Спартаком"
Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини рассказал о подготовке команды к предстоящим матчам Лиги Европы с "Вардаром" и чемпионата России со "Спартаком".

"Лунев достаточно хорошо чувствует себя, сейчас приступил к восстановительным процедурам. В ближайшие дни примем решение по поводу его участия в матче со "Спартаком". Дриусси чувствует себя хорошо, он тренировался в общей группе, завтра мы точно увидим его в заявке.

Безусловно, изменения будут на матче с "Вардаром", не могу сказать, какие конкретно. Добавим новых игроков, это абсолютно нормально. Анюкова не было на тренировке, у него физически не очень хорошее состояние. Он уже несколько дней не тренируется в общей группе", - приводят слова Манчини российские СМИ.

Матч "Зенит" - "Вардар" состоится 23 ноября. Поединок "Спартак" - "Зенит" пройдет 27 ноября.

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