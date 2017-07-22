Манчини: "В первом тайме "Зенит" очень медленно двигался"

Главный тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини прокомментировал победу своей команды над "Рубином" в матче второго тура чемпионата России.

"В первом тайме мы очень медленно двигались. Всё, что я сказал ребятам в перерыве - это ускориться, потому что играя с такой командой, которая плотно действует в обороне, нужно действовать быстро и ускорять игру как можно чаще. Мы сыграли хорошо, заслужили победу и результат справедлив" - цитирует Манчини официальный сайт клуба.

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