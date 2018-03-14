Манчини: "В "Зените" - неплохие нападающие"

Главный тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини прокомментировал свои слова о зависимости его команды от форварда Александра Кокорина.

"Я говорил не о том, что не хватает нападающих, а о том, что нам нужно забивать голы. У нас - неплохие нападающие. Дриусси - действительно дорогой игрок. Но он еще очень молод, плюс - резкая смена чемпионата. Ему нужно время на адаптацию. У него - большой потенициал, он станет великим нападающим. Подавляющее большинство команд в матчах против нас просто закрываются. Против таких команд играть действительно сложно", - цитирует наставника "сине-бело-голубых" Чемпионат.

Напомним, "Зенит" отказал Манчини в подписании Туре. | soccernews.ru