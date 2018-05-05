Манчини: "В "Зените" нет футболистов, способных забивать"

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Манчини: "В "Зените" нет футболистов, способных забивать"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини дал комментарии после матча 29-го тура чемпионата России против "Локомотива".

"Для того, чтобы выигрывать матчи, надо забивать голы. К сожалению, эта проблема у нас уже не первый месяц. Это суровая реальность. Нет Кокорина, нет футболистов, способных забивать. Поэтому мы там, где мы сейчас находимся. Нам нужно было выигрывать любой ценой, поэтому все были увлечены атакой, мы раскрылись, и поэтому пропустили.

Сезон мы начали неплохо, всё получалось. Потом, в критический момент, нужно было приложить сверхусилия и довести дело до конца. Мы же немного расслабились и допустили ошибки, в том числе трансферные. Те игроки, которые были куплены - это были наши упущения. Они слишком молоды, чтобы выступать на таком уровне, чтобы победить в чемпионате. К тому же, когда мы выступали одновременно в Лиге Европы и чемпионате России, мы потеряли Кокорина и Мамману до конца сезона, а Кузяева практически на шесть недель" - сказал Манчини.

Не пропустите видеообзор матча "Локомотив" - "Зенит". | http://soccernews.ru

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