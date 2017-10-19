Манчини: "Важно, что "Зенит" занимает первое место в группе, это большой успех"



Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини прокомментировал победу своей команды над "Русенборгом" (3:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

"Для нас важно, что мы занимаем первое место, это большой успех. На старте группового этапа, возможно, мы считались вообще третьей командой в группе. "Реал Сосьедад" – очень сильная команда, а "Русенборг" еще совсем недавно играл в Лиге чемпионов. То, что мы занимаем сейчас первое место – большой успех. Сейчас мы не думаем о ротации, для нас главное – выйти из группы", - приводят слова Манчини российские СМИ.

Напомним, что "Зенит" выиграл три матча из трех в Лиге Европы и с девятью очками занимает первое место в своей группе.

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