Манчини верит, что сборная Италии сможет выиграть чемпионат мира и Европы

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Манчини верит, что сборная Италии сможет выиграть чемпионат мира и Европы

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини сказал, что национальная команда должна улучшить позиции в рейтинге ФИФА. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Кроме того, 54-летний специалист заявил, что сборная может выиграть чемпионат мира и Европы.

"Сборная Италии не должна ограничивать свои амбиции. Команда должна выиграть  чемпионат Европы и мира. Италия не выигрывала Евро с 1968 года, поэтому есть хорошая мотивация изменить это. Наша главная задача - улучшить позиции в рейтинге ФИФА. На это у нас есть год", - сказал Манчини.

Напомним, тренер возглавил сборную Италии в мае 2018 год. Его контракт рассчитан до 2020 года.

А еще: Дзюба: "Манчини - не тренер"| http://soccernews.ru
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