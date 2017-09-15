Манчини: "Во многих аспектах сыграли практически идеально"
Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини остался доволен победой на "Вардаром" (5:0) в матче Лиги Европы.
"На мой взгляд, мы показали отличную игру. Во многих аспектах сыграли практически идеально — прессинговали, много отдавали и забили много. Несмотря на такое количество голов, игра была непростая. Нам было тяжело. Но я рад и доволен тем, как мы сыграли.
Все молодцы. Такие результаты добиваются только хорошим, боевым коллективом, которым мы сегодня себя показали", - отметил наставник. | http://soccernews.ru
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