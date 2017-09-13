Манчини: "Вообще все игры групповой стадии, особенно первая, даются нелегко"

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Манчини: "Вообще все игры групповой стадии, особенно первая, даются нелегко"

Наставник "Зенита" Роберто Манчини прокомментировал предстоящий матч против "Вардара".

"Нас ожидает очень непростой матч. Вообще все игры групповой стадии, особенно первая, даются нелегко. Трудно сравнивать "Вардар" с российским клубом. Это крепко сбитая, хорошо организованная команда, особенно хорошо действует в защите и подлавливает соперника на контратаках.

Мы не забили ни одного гола в предыдущих двух матчах? Не думаю, что это большая проблема. В футболе бывает, что ты легко забиваешь несколько голов в одном матче, а потом, чтобы забить один гол, нужно приложить колоссальные усилия.

Что касается предыдущих матчей, то перед "Ростовом" мы провели очень изнурительную игру против "Утрехта", а перед "Динамо" ребята только-только вернулись из своих сборных и не до конца были сыграны" - приводят слова Манчини российские СМИ.

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