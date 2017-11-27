Манчини: "Возглавить национальную сборную – заветная мечта любого тренера"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини признал, что работа наставником сборной - мечта для любого специалиста.

"Возглавить национальную сборную – заветная мечта любого тренера. Для меня это было бы огромной честью", - сказал он.

По версии СМИ, Манчини считается одним из кандидатов на пост главного тренера сборной Италии.

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