Манчини возглавит сборную Австралии

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Манчини возглавит сборную АвстралииГлавный тренер "Зенита" Роберто Манчини входит в число кандидатов на вакантную должность наставника сборной Австралии. 

"У него контракт c "Зенитом", но Манчини никогда не тренировал сборную, и что может быть лучше, чем сделать это на чемпионате мира. Это действительно серьёзный кандидат на пост главного тренера сборной Австралии. Считаю, он принесёт новый дух в команду", — сказал представитель итальянца.

В число кандидатов на должность также входят Марсело Бьельса, Луи ван Гал, Луис Фелипе Сколари и Свен-Йоран Эрикссон.

Читайте: Алейников: "Кандидатура Манчини на пост главного тренера сборной Италии не рассматривается"  | http://soccernews.ru

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