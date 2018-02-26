Манчини встретился с Гаттузо

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Манчини встретился с ГаттузоГлавный тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини встретился со своим коллегой из итальянского "Милана" Дженнаро Гаттузо.

Фото с встречи двух наставников было опубликовано в официальном твиттере "россонери". Снимок в итальянскому гранде прокомментировали так: "Гаттузо встретился с Манчини сегодня утром. И "Милан", и "Зенит" тренируются в Риме".

Напомним, Каррера оценил шансы Манчини возглавить сборную Италии. | soccernews.ru

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