Манчини встретился с Гаттузо

Главный тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини встретился со своим коллегой из итальянского "Милана" Дженнаро Гаттузо.

Фото с встречи двух наставников было опубликовано в официальном твиттере "россонери". Снимок в итальянскому гранде прокомментировали так: "Гаттузо встретился с Манчини сегодня утром. И "Милан", и "Зенит" тренируются в Риме".

Напомним, Каррера оценил шансы Манчини возглавить сборную Италии. | soccernews.ru