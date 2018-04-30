Манчини вылетел в Рим
Сегодня утром главный тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини вылетел в Рим, информирует Чемпионат.
Цель визита наставника "сине-бело-голубых" на родину остается пока неизвестной. Однако итальянские СМИ активно обсуждают возможность работы 53-летнего специалиста со "скуадрой адзуррой".
Напомним, вчера "Зенит" в матче РФПЛ сыграл вничью с ЦСКА. | soccernews.ru
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|Уфа
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|39
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|Арсенал Тула
|28
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|8
|Урал
|28
|37
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|Ахмат
|28
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|Динамо Москва
|28
|34
|12
|Ростов
|28
|34
|13
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|31
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|Анжи
|28
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|28
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|28
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