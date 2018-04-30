Манчини вылетел в Рим

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Манчини вылетел в РимСегодня утром главный тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини вылетел в Рим, информирует Чемпионат.

Цель визита наставника "сине-бело-голубых" на родину остается пока неизвестной. Однако итальянские СМИ активно обсуждают возможность работы 53-летнего специалиста со "скуадрой адзуррой".

Напомним, вчера "Зенит" в матче РФПЛ сыграл вничью с ЦСКА. | soccernews.ru

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