Манчини выложил командное фото после выхода сборной Италии в полуфинал Евро-2020

Фото твиттер Роберто Манчини

Наставник сборной Италии Роберто Манчини показал эмоции своей команды во время матча 1/4 финала Евро-2020 против Бельгии.

Тренер "Скуадры Адзурры" выложил в твиттере снимок, на котором он произносит речь для футболистов.

"Фотография, которую вы можете услышать", - написал Манчини.

Италия победила Бельгию со счётом 2:1 и вышла на Испанию в полуфинале Чемпионата Европы.

Не пропустите: Италия установила рекорд чемпионатов Европы. | http://soccernews.ru