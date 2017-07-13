Манчини высказался о лимите на легионеров в РФПЛ

Главный тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини считает, что лимит на легионеров мешает развитию российской Премьер-лиги.

"Мне кажется, во всех чемпионатах правила в отношении лимита должны быть унифицированы. Ни в Германии, ни в Англии, ни во Франции такого лимита нет. При этом речь идёт о сильнейших лигах Европы. Клубы из этих стран имеют возможность покупать столько игроков, сколько захотят. Считаю, такой подход помог бы и российскому чемпионату, и турецкому, в котором я прежде работал. Футболисты прогрессируют, если в одной команде с ними играют профессионалы высокого уровня. Классные мастера делают чемпионат сильнее. Когда сильный иностранец приходит в команду, другие футболисты смотрят на него и пытаются ему соответствовать. Я бы лимит убрал. Такой ход помог бы РФПЛ прогрессировать" - сказал Манчини.

Напомним, что сейчас в РФПЛ действует лимит на легионеров по схеме "шесть иностранцев плюс пять россиян".

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