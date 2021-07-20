Манчини высказался о победе Италии на Евро-2020

Теги чемпионат европыиталияроберто манчини

Манчини высказался о победе Италии на Евро-2020Фото: инстаграм Манчини/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился мнением о победе на чемпионате Европы.

"Будучи чемпионом Европы, чувствую себя хорошо. Отличное ощущение, я счастлив и рад за всех итальянцев. Мы совершили кое-что невероятное. Эта Италия останется в истории.

Эту победу и победу на ЧМ-2006 определенно можно сравнивать. Чтобы выиграть определенные трофеи, нужны великие поступки – и эти парни их совершили.

Секрет в том, что мы начали наш путь три года назад и с этими славными парнями дошли до сегодняшнего дня. Мы стали ощущать себя командой, что парни на Евро и доказали", – сказал итальянец.

Напомним, что сборная Италии в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 по серии пенальти).

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