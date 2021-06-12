Манчини высказался о победе на Турцией в первом матче Евро-2020

Фото: инстаграм сборной Италии/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини дал комментарий после победы над Турцией в матче открытия Евро-2020 (3:0).

"Мы показали хорошую игру. Не удалось забить в первом тайме, было непросто, ведь это был дебют, а Турция – очень хорошая команда.

В таких матчах тебе необходимо все. Нам помогла поддержка трибун, мы довольны, думаю, команда сыграла действительно хорошо.

Главную роль сыграло то, что мы быстро двигали мяч, всегда был свободный игрок для получения передачи.

Было важно хорошо начать, мы рады за наших болельщиков и всех итальянцев.

Вечер получился замечательным, и я надеюсь, что впереди еще много таких. Финал? До него еще далеко. Впереди шесть матчей", – сказал Манчини.

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