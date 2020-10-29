Манчини высказался о проблемах Балотелли

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился мнением о нападающем Марио Балотелли, который сейчас является свободным агентом.

"Мне жаль, что Марио оказался в такой ситуации. В 30 лет он должен был достигнуть расцвета карьеры и приносить пользу сборной Италии. Я люблю Балотелли. Поэтому, надеюсь, что у него все будет хорошо", - приводит слова Манчини Football Italia.

Последним клубом Балотелли была "Брешия", которую он покинул со скандалом. Ранее он выступал за "Интер", "Манчестер Сити", "Милан", "Ливерпуль", "Ниццу" и "Марсель". За сборную Италии провел 36 матчей и забил 14 голов.

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