Манчини высказался о результатах "Манчестер Сити" в АПЛ

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Манчини высказался о результатах "Манчестер Сити" в АПЛ

Главный тренер сборной Италии и экс-наставник "Манчестер Сити" Роберто Манчини рассказал, что думает о результатах "горожан" в чемпионате Англии.

"Ливерпуль" за последние годы стал очень сильным клубом. Однако хочу напомнить, что в прошлом сезоне, в этот де период "Сити" отставал от мерсисайдцев на семь очков. АПЛ - очень сложный чемпиона. Это долгий путь", - сказал Манчини.

После 14-туров чемпионата Англии "Сити" занимает 3 место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на 8 очков.

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