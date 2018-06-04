Манчини высказался о важности матча с Нидерландами

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о важности сегодняшней товарищеской игры с Голландией.

В прошлой товарищеской игре, которая прошла в пятницу, итальянцы уступили Франции – 1:3.

"Мы сыграем с командой, у которой, вероятно, есть игроки, имеющие немного больше опыта, чем наши. Но эта команда тоже на стадии перестройки. Это очень важная игра для нашего будущего. Хотя уже и матч с Францией стал весьма показательным", - отметил наставник. | http://soccernews.ru