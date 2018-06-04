Манчини высказался о важности матча с Нидерландами

Теги италияроберто манчининидерланды

Манчини высказался о важности матча с НидерландамиГлавный тренер сборной Италии  Роберто Манчини высказался о важности сегодняшней товарищеской игры с Голландией.

В прошлой товарищеской игре, которая прошла в пятницу, итальянцы уступили Франции – 1:3.

"Мы сыграем с командой, у которой, вероятно, есть игроки, имеющие немного больше опыта, чем наши. Но эта команда тоже на стадии перестройки. Это очень важная игра для нашего будущего. Хотя уже и матч с Францией стал весьма показательным", - отметил наставник. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Вспомнить 1998-ой! Что представляет из себя нынешняя сборная Хорватии?

Вспомнить 1998-ой! Что представляет из себя нынешняя сборная Хорватии?

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов