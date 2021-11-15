Манчини высказался о возможном участии сборной Италии в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022

Теги чемпионат мираиталияроберто манчини

Манчини высказался о возможном участии сборной Италии в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022Фото: инстаграм сборной Италии/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился ожиданиями от отборочной игры к ЧМ-2022 против Северной Ирландии, исход которого решит, сможет ли итальянская сборная напрямую выйти на чемпионат мира.

– Нам не терпится сыграть, время тянется, а мы хотим поскорее начать игру. Северную Ирландию на ее поле тяжело обыграть, она мало что позволяет соперникам, хорошо защищается, использует свою физическую мощь.

– Будет ли для Италии позором попадание в стыковые матчи, учитывая то, что она пропустила ЧМ-2018?

– Нет. Главное – попасть на ЧМ, а как именно мы это сделаем, значения не имеет, – сказал Манчини для RAI Sport.

В данный момент Италия и Швейцария, набрав по 15 баллов, лидируют в отборочной группе С за тур до конца квалификационного турнира.

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