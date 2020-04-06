Манчини высказался о возможности вызова Балотелли в сборную Италии

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Манчини высказался о возможности вызова Балотелли в сборную Италии

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини заявил, что форвард "Брешии" Марио Балотелли может быть вызван в национальную команду.

"Он входит в число лучших центральных нападающих с учетом его качеств. Однако этого недостаточно.

В этом году Балотелли не сильно проявлял себя в "Брешии", он понимает это. Он хочет вернуть себя времен "Манчестер Сити" или времен Евро-2020. Двери сборной открыты для всех", - сказал Манчини в интервью Sky Sport Italia.

 В текущем сезоне 29-летний форвард забил 5 голов в 19 матчах Серии А.

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