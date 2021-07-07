Манчини высказался о выходе Италии в финал Евро-2020

Теги италияиспанияроберто манчини

Манчини высказался о выходе Италии в финал Евро-2020Фото: твиттер УЕФА

Наставник сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал выход в финал Евро-2020 после победы над Испанией (1:1, по пенальти - 4:2).

"Мы стремились в финал, пусть даже мало кто в это верил до начала турнира. Я поздравляю сборную Испании, это прекрасная команда, а пенальти - лотерея.

Есть матчи, в которых нужно терпеть, однако мы здесь заслуженно. Знали, что будет сложно. Испания сразу же удивила нас, решив играть без форварда. Все хотят выиграть, однако наша команда хотела добиться нечто особенного, и она это сделала. Этот состав - потрясающий", - приводит слова Манчини сайт УЕФА.

Читайте также: Италия обыграла Испанию и вышла в финал Евро-2020. | http://soccernews.ru
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