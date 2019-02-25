Манчини высказался об игре Роналду в текущем сезоне
Наставник сборной Италии Роберто Манчини поделился мыслями об игре португальского форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду в текущем сезоне.
"Возможно, в Лиге Чемпионов Роналду не играет на прежнем уровне, но он всегда способен добиться успеха в этом турнире. Зато он здорово выступает в Серии А, которая по сложности не уступает АПЛ. Я считаю, что Роналду проводит хороший сезон", - цитирует Манчини Football Italia.
В этом сезоне 34-летний Роналду сыграл за "Ювентус" 34 матча во всех турнирах, забил 21 гол и сделал 12 ассистов.
В первом матче 1/8 финала ЛЧ "старая синьора" в гостях потерпела поражение от "Атлетико" со счётом 0:2. Ответная игра состоится 12 марта.
Не пропустите: Известная телеведущая потроллила Роналду за его жест после матча с "Атлетико". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|25
|69
|2
|Наполи
|25
|56
|3
|Интер Милан
|24
|46
|4
|Милан
|25
|45
|5
|Рома
|25
|44
|6
|Лацио
|24
|38
|7
|Торино
|25
|38
|8
|Аталанта
|25
|38
|9
|Сампдория
|25
|36
|10
|Фиорентина
|24
|35
|11
|Сассуоло
|25
|31
|12
|Дженоа
|25
|29
|13
|Парма
|25
|29
|14
|Кальяри
|25
|24
|15
|СПАЛ
|25
|23
|16
|Удинезе
|24
|22
|17
|Эмполи
|25
|21
|18
|Болонья
|25
|18
|19
|Фрозиноне
|25
|16
|20
|Кьево
|25
|10