Манчини высказался об игре Роналду в текущем сезоне

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Манчини высказался об игре Роналду в текущем сезоне

Наставник сборной Италии Роберто Манчини поделился мыслями об игре португальского форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду в текущем сезоне.

"Возможно, в Лиге Чемпионов Роналду не играет на прежнем уровне, но он всегда способен добиться успеха в этом турнире. Зато он здорово выступает в Серии А, которая по сложности не уступает АПЛ. Я считаю, что Роналду проводит хороший сезон", - цитирует Манчини Football Italia.

В этом сезоне 34-летний Роналду сыграл за "Ювентус" 34 матча во всех турнирах, забил 21 гол и сделал 12 ассистов.

В первом матче 1/8 финала ЛЧ "старая синьора" в гостях потерпела поражение от "Атлетико" со счётом 0:2. Ответная игра состоится 12 марта.

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