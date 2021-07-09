Манчини высказался перед финал Евро-2020

Теги чемпионат европыиталияанглияроберто манчини

Манчини высказался перед финал Евро-2020Фото: инстаграм Манчини/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался перед финальным матчем чемпионата Европы против сборной Англии.

– Будут ли болельщики оказывать большее давление на Англию?

– Что же, это мы обязаны оказывать на них давление. Конечно, матчи нужно играть до конца.

Англия – хорошая команда: они хорошо подготовлены физически и технически, они всегда бьются. Нам тоже придется биться до самого конца.

– Какой подход будет у Италии в финале?

– Мы должны быть очень сосредоточенными, но также нужно получать удовольствие от игры, потому что это футбольный матч.

Вы не можете играть в футбол, если вы напряжены и пребываете в стрессе. Нам нужно оказывать давление на соперников, но при этом стараться наслаждаться всем – это единственный способ выиграть финал, – сказал Манчини.

Сборная Италии сыграет против сборной Англии 11 июля, в 22:00 (мск). Место проведения матча - Лондон.

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