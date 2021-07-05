Манчини высказался перед матчем со сборной Испании в полуфинале Евро-2020

Фото: инстаграм Манчини/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался перед матчем со сборной Испании в полуфинале чемпионата Европы.

"Нам предстоит трудный матч. Испания отличается от Бельгии, однако мы все равно столкнемся со множеством трудностей. В последние несколько лет Испания была выдающейся командой, у них много молодежи и отличный тренер.

Надеюсь, хоть раз вы окажетесь правы (в ответ журналистам, которые уверены в выходе Италии в финал). Будет нелегко, нам нужно продемонстрировать качественный футбол. Испания – топ-команда, будет непросто", – сказал Манчини.

Италия сыграет со сборной Испании завтра, 6 июля, в 22:00 (мск). Место проведения - Лондон.

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