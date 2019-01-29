Манчини вызовет в сборную Италии 35-летнего форварда

Теги сампдорияиталияроберто манчинифабио квальярелла

Манчини вызовет в сборную Италии 35-летнего форварда
Нападающий "Сампдории" Фабио Квальярелла получит приглашение в сборную Италии, сообщает Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, главный тренер итальянской национальной команды Роберто Манчини принял решение пригласить Квальяреллу на сбор национальной команды, который пройдет в понедельник на базе сборной в Коверчано. В нем примут участие футболисты, которые выступают в Италии.

В нынешнем сезоне 35-летний Квальяреалла является лучшим бомбардиром Серии А, забив 16 голов в 20 матчах. Стоит отметить, что 31 января форварду исполнится 36 лет.

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