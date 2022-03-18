Манчини вызвал 33 футболиста на стыки отбора ЧМ-2022, Балотелли - вне заявки
Фото: инстаграм сборной Италии / Автор неизвестен
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини определился с составом, который поборется за путёвку на ЧМ-2022.
Напомним, что "Скуадра Адзурра" 24 марта проведёт первый стыковой матч отборочного турнира против Северной Македонии. В случае победы команда 29 марта встретится с Португалией или Турцией.
Стоит отметить, что в заявку итальянской сборной не попал форвард "Адана Демирспор" Марио Балотелли.
Вратари: Алессио Краньо ("Кальяри"), Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ), Пьерлуиджи Голлини ("Тоттенхэм"), Сальваторе Сиригу ("Дженоа");
Защитники: Франческо Ачерби ("Лацио"), Алессандро Бастони ("Интер"), Кристиано Бираги ("Фиорентина"), Леонардо Бонуччи ("Ювентус"), Джорджио Кьеллини ("Ювентус"), Джованни Ди Лоренцо ("Наполи"), Эмерсон Палмери ("Лион"), Алессандро Флоренци ("Милан") , Луис Фелипе ("Лацио"), Джанлука Манчини ("Рома");
Полузащитники: Николо Барелла ("Интер"), Бриан Кристанте ("Рома"), Жоржиньо ("Челси"), Мануэль Локателли ("Ювентус"), Лоренцо Пеллегрини ("Рома"), Маттео Пессина ("Аталанта"), Стефано Сенси ("Сампдория"), Сандро Тонали ("Милан"), Марко Верратти (ПСЖ);
Нападающие: Андреа Белотти ("Торино"), Доменико Берарди ("Сассуоло"), Чиро Иммобиле ("Лацио"), Лоренцо Инсинье ("Наполи"), Жоао Педро ("Кальяри"), Маттео Политано ("Наполи"), Джакомо Распадори ("Сассуоло"), Джанлука Скамакка ("Сассуоло"). Маттиа Дзакканьи ("Лацио"), Николо Дзаньоло ("Рома").
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17