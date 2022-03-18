Манчини вызвал 33 футболиста на стыки отбора ЧМ-2022, Балотелли - вне заявки

Фото: инстаграм сборной Италии / Автор неизвестен

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини определился с составом, который поборется за путёвку на ЧМ-2022.

Напомним, что "Скуадра Адзурра" 24 марта проведёт первый стыковой матч отборочного турнира против Северной Македонии. В случае победы команда 29 марта встретится с Португалией или Турцией.

Стоит отметить, что в заявку итальянской сборной не попал форвард "Адана Демирспор" Марио Балотелли.

Вратари: Алессио Краньо ("Кальяри"), Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ), Пьерлуиджи Голлини ("Тоттенхэм"), Сальваторе Сиригу ("Дженоа");

Защитники: Франческо Ачерби ("Лацио"), Алессандро Бастони ("Интер"), Кристиано Бираги ("Фиорентина"), Леонардо Бонуччи ("Ювентус"), Джорджио Кьеллини ("Ювентус"), Джованни Ди Лоренцо ("Наполи"), Эмерсон Палмери ("Лион"), Алессандро Флоренци ("Милан") , Луис Фелипе ("Лацио"), Джанлука Манчини ("Рома");

Полузащитники: Николо Барелла ("Интер"), Бриан Кристанте ("Рома"), Жоржиньо ("Челси"), Мануэль Локателли ("Ювентус"), Лоренцо Пеллегрини ("Рома"), Маттео Пессина ("Аталанта"), Стефано Сенси ("Сампдория"), Сандро Тонали ("Милан"), Марко Верратти (ПСЖ);

Нападающие: Андреа Белотти ("Торино"), Доменико Берарди ("Сассуоло"), Чиро Иммобиле ("Лацио"), Лоренцо Инсинье ("Наполи"), Жоао Педро ("Кальяри"), Маттео Политано ("Наполи"), Джакомо Распадори ("Сассуоло"), Джанлука Скамакка ("Сассуоло"). Маттиа Дзакканьи ("Лацио"), Николо Дзаньоло ("Рома").

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