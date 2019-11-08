Манчини вызвал трех новичков в сборную Италии на матчи отбора Евро-2020

Теги италиябосния и герцеговинаармения

Манчини вызвал трех новичков в сборную Италии на матчи отбора Евро-2020
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини огласил список игроков, которые примут участие в матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командами Боснии и Армении.

Впервые вызов в национальную команду получили Риккардо Орсолини ("Болонья"), Гаэтано Кастровилли ("Фиорентина") и Андреа Чистана ("Брешия").

Полностью список игроков выглядит так:

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма ("Милан"), Пьерлуиджи Голлини ("Аталанта"), Алекс Мерет ("Наполи"), Сальваторе Сиригу ("Торино").

Защитники: Франческо Ачерби ("Лацио"), Кристиано Бираги ("Интер"), Леонардо Бонуччи ("Ювентус"), Андреа Чистана ("Брешия"), Джованни Ди Лоренцо ("Наполи"), Эмерсон Палмиери ("Челси"), Алессандро Флоренци ("Рома"), Армандо Иццо ("Торино"), Алессио Романьоли ("Милан"), Леонардо Спинаццола ("Рома").

Полузащитники: Николо Барелла ("Интер"), Гаэстано Кастровилли ("Фиорентина"), Жоржиньо ("Челси"), Роландо Мандрагора ("Удинезе"), Марко Верратти (ПСЖ), Николо Дзаньоло ("Рома").

Нападающие: Андреа Белотти ("Торино"), Доменико Берарди ("Сасуоло"), Федерико Бернардески ("Ювентус"), Федерико Кьеза ("Фиорентина"), Стефан Эль-Шаарави ("Шанхай Шеньхуа"), Чиро Иммобиле ("Лацио"), Лоренцо Инсинье ("Наполи"), Риккардо Орсолини ("Болонья").

Сборная Италии уже гарантировала себе попадание в финальную стадию Евро-2020.

Матч Босния - Италия состоится 15 ноября. Поединок Италия - Армения пройдет 18 ноября.

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