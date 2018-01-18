Манчини: "Я бы хотел возглавить ПСЖ"



Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини заявил, что он хотел бы тренировать ПСЖ.

"ПСЖ является сильнейшим клубом Франции и одним из лучших в мире. Они купили Неймара и Мбаппе. Благодаря трансферам у них хорошие шансы выиграть Лигу Чемпионов. Я никогда не общался с руководством парижан. Сейчас у них классный тренер и прекрасные футболисты. Уверен, что каждый наставник был бы рад тренировать эту команду.

Лично я хотел бы тренировать ПСЖ. Если будет такая возможность, то почему бы и нет. Если ты являешься хорошим тренером, который делает хорошую работу, то в футболе за один день может произойти все, что угодно", – приводит слова Манчини L’Equipe.

Ранее сообщалось, что Манчини может возглавить сборную Италии или Австралии.

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