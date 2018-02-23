Манчини: "Я бы не сказал, что "Зениту" повезло, "РБ Лейпциг" – одна из лучших немецких команд"

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Манчини: "Я бы не сказал, что "Зениту" повезло, "РБ Лейпциг" – одна из лучших немецких команд"
Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини прокомментировал жеребьевку 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которой его команда сыграет с "РБ Лейпциг".

"Я бы не сказал, что нам повезло. "РБ Лейпциг" – одна из лучших немецких команд. Они прошли "Наполи", и это довольно непросто. Это молодая, но опытная команда, очень сложный соперник для нас. К тому же они находятся на высокой позиции в таблице Бундеслиги. Что "Зенит" сможет противопоставить сопернику? Я вам отвечу после двух сыгранных матчей", – приводит слова Манчини официальный сайт клуба.

Не пропустите: Жеребьёвка Лиги Европы: "Зенит" сыграет с "РБ Лейпциг", "Локомотив" будет противостоять "Атлетико", ЦСКА – "Лиону" и другие пары 1/8 финала. | http://soccernews.ru

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