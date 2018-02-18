Манчини: "Я мог бы рассмотреть вариант со сборной Италии после завершения контракта с "Зенитом"



Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини прокомментировал информацию, что может возглавить сборную Италии.

"Я мог бы рассмотреть вариант со сборной Италии после завершения контракта с "Зенитом". Больше мне добавить нечего. Если бы я был сейчас свободен, то сборная была бы для меня приоритетом.

Какое впечатления от работы в "Зените"? Это совершенно новый опыт для меня. Я считаю, что команда играет очень хорошо, учитывая количество изменений в составе. В конце прошлого года у нас был спад, но я надеюсь, что мы сумеем догнать "Локомотив", - приводит слова Манчини fcinter1908.it.

Ранее сообщалось, что федерация футбола Италии считает Манчини приоритетным вариантом на пост наставника сборной.

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