Манчини: "Я увидел задатки качественной игры у "Зенита"



Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини прокомментировал победу своей команды над "Аустрией" (2:1) в товарищеском матче.

"Мы сегодня сыграли довольно неплохо, но главное - не результат, а сам уровень. Сегодня я увидел задатки качественной игры. Наметился определённый прогресс по сравнению с первыми матчами. Через несколько недель придем к оптимальным кондициям. Паредес? Он никогда не играл под нападающим, поэтому на "своей" позиции опорника чувствует себя лучше всего. Что касается моего решения поставить Жулиано нападающим, это эксперимент", - приводят слова Манчини российские СМИ.

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