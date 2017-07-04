Манчини: "Я увидел задатки качественной игры у "Зенита"

Теги зенит санкт-петербургроберто манчини

Манчини: "Я увидел задатки качественной игры у "Зенита"
Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини прокомментировал победу своей команды над "Аустрией" (2:1) в товарищеском матче.

"Мы сегодня сыграли довольно неплохо, но главное - не результат, а сам уровень. Сегодня я увидел задатки качественной игры. Наметился определённый прогресс по сравнению с первыми матчами. Через несколько недель придем к оптимальным кондициям. Паредес? Он никогда не играл под нападающим, поэтому на "своей" позиции опорника чувствует себя лучше всего. Что касается моего решения поставить Жулиано нападающим, это эксперимент", - приводят слова Манчини российские СМИ.

Не пропустите: "Динамо" и "Зенит" побеждают в товарищеских матчах, "Урал" терпит поражение. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Самые ожидаемые трансферы лета 2017

Самые ожидаемые трансферы лета 2017

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Спартак Москва 30 69
2 ЦСКА Москва 30 62
3 Зенит Санкт-Петербург 30 61
4 Краснодар 30 49
5 Терек Грозный 30 48
6 Ростов 30 48
7 Уфа 30 43
8 Локомотив Москва 30 42
9 Рубин 30 38
10 Амкар 30 35
11 Урал 30 30
12 Анжи 30 30
13 Оренбург 30 30
14 Арсенал Тула 30 28
15 Крылья Советов 30 28
16 Томь 30 14
Полная таблица

топ-5 тегов