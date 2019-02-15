Манчини ярко оценил шансы сборной Италии на победу в Евро-2020
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини верит, что у команды есть шанс стать победителем чемпионата Европы 2020 года.
"Рана от не попадания сборной Италии на ЧМ-2018 уже зажила. Мы не должны забывать ее в качестве предупреждения, но в то же время обязаны думать о больших победах. В Европе нет команд, которые намного сильнее нас. Аргентина не смогла выиграть Кубок Америки с Месси в составе, а у остальных игроков Месси нет. Почему бы нам тогда не думать о победе в Евро-2020?" - цитирует Манчини Corriere della Sera.
В отборочном турнире Евро-2020 Италия сыграет в одной группе с Боснией, Финляндией, Грецией, Арменией и Лихтенштейном.
Не пропустите: Четыре южноамериканские страны готовят совместную заявку на проведение ЧМ-2030. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Они ничего не добились: Министр спорта РФ высказался о ситуации с Кокориным и Мамаевым
-
"Ювентус" определил несколько кандидатур в качестве замены Аллегри
-
Кальехон, Баркли, Ло Чельсо попали в символическую сборную тура в Лиге Европы
-
"Интер" определился с будущим Икарди
-
Вальверде продлил контракт с "Барселоной"
Лента новостей
-
Белорусский клуб объявил о переходе бывшего игрока "Спартака"
-
Скандал с умышленной желтой карточкой Рамоса: появилась новая информация
-
В "Баварии" назвали причину, почему Клопп не возглавил клуб
-
Английские топ-клубы нацелились на одного из лидеров "Милана"
-
Они ничего не добились: Министр спорта РФ высказался о ситуации с Кокориным и Мамаевым
-
Манчини ярко оценил шансы сборной Италии на победу в Евро-2020
-
Детский тренер испанского топ-клуб уволен за домогательства к детям
-
"Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" поборются за одного из лучших игроков "Порту"
-
"Ювентус" определил несколько кандидатур в качестве замены Аллегри
-
Икарди отметился ярким заявлением по поводу лишения капитанской повязки в "Интере"
-
УЕФА назвал имя лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов
-
Названы возможные сроки возвращения в строй травмированного Неймара
-
Кальехон, Баркли, Ло Чельсо попали в символическую сборную тура в Лиге Европы
-
Месси принял решение об инвестициях в неожиданный проект
-
"Интер" определился с будущим Икарди
-
"Тоттенхэм" готов продлить контракт одному из топовых игроков
-
Рибери мощно высказался о своем будущем в "Баварии"
-
Пресс-аташе "Локомотива" опроверг информацию о том, что Дмитрия Тарасова задержали на таможне
-
Манчини сравнил полузащитника "Ромы" с Погба
-
"Зенит" поздравил БДТ со 100-летним юбилеем
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1