Манчини ярко оценил шансы сборной Италии на победу в Евро-2020



Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини верит, что у команды есть шанс стать победителем чемпионата Европы 2020 года.

"Рана от не попадания сборной Италии на ЧМ-2018 уже зажила. Мы не должны забывать ее в качестве предупреждения, но в то же время обязаны думать о больших победах. В Европе нет команд, которые намного сильнее нас. Аргентина не смогла выиграть Кубок Америки с Месси в составе, а у остальных игроков Месси нет. Почему бы нам тогда не думать о победе в Евро-2020?" - цитирует Манчини Corriere della Sera.

В отборочном турнире Евро-2020 Италия сыграет в одной группе с Боснией, Финляндией, Грецией, Арменией и Лихтенштейном.

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